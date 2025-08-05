Бастрыкин: Предварительный ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область превышает 3 млрд рублей

Предварительный ущерб от вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область оценивается более чем в 3 млрд руб.

Об этом сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на главу СК России Александра Бастрыкина. По его словам, это промежуточная цифра, оценка ущерба продолжается.

26 апреля начальник генерального штаба армии России Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от солдат ВСУ. По словам Путина, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.