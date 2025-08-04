В Нижневартовске председатель потребкооператива попал под следствие из-за 16 миллионов

В Нижневартовске задержаны 39-летний председатель правления потребительского кооператива и 34-летняя кредитный менеджер. Следствие считает их виновными в похищении у горожан 16 млн руб.

По версии полиции, эти двое обещали жертвам выгоду от инвестиций. Преступной деятельности пострадали не менее пяти вартовчан в возрасте от 57 до 86 лет.

Возбуждено уголовное дело. Председатель арестован, его подельнице запрещены определённые действия, сообщает управление МВД по Югре.