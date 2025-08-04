Игорь Бабушкин проинспектировал ход благоустройства улиц Никольской, Фиолетова и Ульяновых в Астрахани

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин лично проинспектировал ход ремонтных работ в областном центре по благоустройству улиц Никольской, Фиолетова и Ульяновых. Эта модернизация проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Помимо качественного дорожного покрытия, которое сейчас укладывается, необходимо привести в порядок фасады зданий, убрать провода с фасадов и освежить общий вид», – подчеркнул в ходе осмотра Игорь Бабушкин.

На участке Никольской, протяженность которого составляет 350 метров, подрядчики на данный момент уже выполнили основные подготовительные работы: демонтировано старое асфальтобетонное покрытие, уложен выравнивающий слой (основание), подняты и отрегулированы дорожные люки. Строители приступили к укладке верхнего, финишного слоя асфальта.

По завершении укладки асфальта будет проведено нанесение дорожной разметки, а по необходимости заменят и дорожные знаки.

Параллельно на прилегающих улицах Фиолетова и Ульяновых также ведутся дорожные работы. Здесь специалисты приступили к установке тротуарного камня и плитки. Подрядчик приступил к работам 1 апреля, общая длина реконструируемого участка составляет около 800 метров.





Планируется завершить весь комплекс работ по реконструкции и благоустройству улиц в установленный срок – до конца августа.