04 Августа 2025
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Экономика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин проинспектировал ход благоустройства улиц Никольской, Фиолетова и Ульяновых в Астрахани

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин лично проинспектировал ход ремонтных работ в областном центре по благоустройству улиц Никольской, Фиолетова и Ульяновых. Эта модернизация проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». 

«Помимо качественного дорожного покрытия, которое сейчас укладывается, необходимо привести в порядок фасады зданий, убрать провода с фасадов и освежить общий вид», – подчеркнул в ходе осмотра Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

На участке Никольской, протяженность которого составляет 350 метров, подрядчики на данный момент уже выполнили основные подготовительные работы: демонтировано старое асфальтобетонное покрытие, уложен выравнивающий слой (основание), подняты и отрегулированы дорожные люки. Строители приступили к укладке верхнего, финишного слоя асфальта.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

По завершении укладки асфальта будет проведено нанесение дорожной разметки, а по необходимости заменят и дорожные знаки.

Параллельно на прилегающих улицах Фиолетова и Ульяновых также ведутся дорожные работы. Здесь специалисты  приступили к установке тротуарного камня и плитки. Подрядчик приступил к работам 1 апреля, общая длина реконструируемого участка составляет около 800 метров.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Планируется завершить весь комплекс работ по реконструкции и благоустройству улиц в установленный срок – до конца августа.

Теги: игорь бабушкин, ремонт дорог, благоустройство национальный проект


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