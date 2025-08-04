Семья погибшей в Ленинградской области пассажирки автобуса получит миллион

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о том, что семья погибшей в аварии в Ленинградской области дамы получит 1 млн руб.

"Автобус с группой паломников из Тутаева попал в ДТП с грузовым поездом. К сожалению, от полученных травм погибла женщина. От правительства региона направим семье выплату в размере 1 млн руб. Поможет и администрация Тутаевского округа", - написал губернатор в своём telegram-канале.

В больницы Ленинградской области доставлены 14 пострадавших. Им оказывают помощь, уточнил глава региона.

Напомним, ДТП произошло в 6.11 на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец. Туристический автобус выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадали 12 пассажиров автобуса, один из них умер. В МВД уточнили, что это женщина 1957 года рождения.