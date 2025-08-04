Георгий Филимонов сообщил, что «Красное&Белое» уходит из Вологодской области

С 1 августа действие лицензии компании досрочно прекращено лицензирующим органом на основании заявления владельца — ООО «Альфа-М».

«Мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам не нужны. Это логичное следствие принятия новых правил продажи алкоголя в регионе. Напомню, что с 25 июля компания прекратила розничную продажу алкоголя в связи с приостановкой действия лицензии. Поводом послужили допущенные нарушения особых требований, установленных федеральным законом», — прокомментировал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Вологжанам, которые потеряют рабочие места в связи с ликвидацией магазинов, помогут с поиском работы. Правительство области готово сопровождать каждого работника компании и подобрать вакансии, исходя из личных предпочтений. По всем вопросам можно обращаться в Центры занятости населения по месту жительства или по телефону горячей линии Минтруда области 8 (8172) 23-00-60.

«Владельцам помещений, в которых размещались магазины сети «Красное&Белое», предлагаем взвешенно подходить к вопросам аренды. Рекомендуем отдавать предпочтение бизнесу, который развивается в сфере общественного питания. Мы, со своей стороны, готовы оказать предпринимателям поддержу по нашей программе «5:3:3» и выдать льготный займ на создание кафе, пекарни, ресторана или другой точки общепита», — добавил Георгий Филимонов.

Размер льготного займа составляет до пяти миллионов рублей. Средства предоставляют по ставке 3% на три года через областной Фонд микрокредитования. Воспользоваться выгодными условиями могут также владельцы «наливаек» и других алкомаркетов, расположенных на территории области.

С начала действия программы мерой поддержки воспользовались уже более 10 предпринимателей. Так, в Череповце на месте алкомаркета открылась киберсекция для подростков, в Кириллове — пекарня, а в Вологде — создают кафе. Всего с начала года на Вологодчине закрылись или прекратили продажу алкоголя 346 алкомаркетов вследствие введения ограничительных мер.