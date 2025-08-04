Георгий Филимонов сообщил, что «Красное&Белое» уходит из Вологодской области

04 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов сообщил, что «Красное&Белое» уходит из Вологодской области

С 1 августа действие лицензии компании досрочно прекращено лицензирующим органом на основании заявления владельца — ООО «Альфа-М».

«Мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам не нужны. Это логичное следствие принятия новых правил продажи алкоголя в регионе. Напомню, что с 25 июля компания прекратила розничную продажу алкоголя в связи с приостановкой действия лицензии. Поводом послужили допущенные нарушения особых требований, установленных федеральным законом», — прокомментировал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Вологжанам, которые потеряют рабочие места в связи с ликвидацией магазинов, помогут с поиском работы. Правительство области готово сопровождать каждого работника компании и подобрать вакансии, исходя из личных предпочтений. По всем вопросам можно обращаться в Центры занятости населения по месту жительства или по телефону горячей линии Минтруда области 8 (8172) 23-00-60.

«Владельцам помещений, в которых размещались магазины сети «Красное&Белое», предлагаем взвешенно подходить к вопросам аренды. Рекомендуем отдавать предпочтение бизнесу, который развивается в сфере общественного питания. Мы, со своей стороны, готовы оказать предпринимателям поддержу по нашей программе «5:3:3» и выдать льготный займ на создание кафе, пекарни, ресторана или другой точки общепита», — добавил Георгий Филимонов.

Размер льготного займа составляет до пяти миллионов рублей. Средства предоставляют по ставке 3% на три года через областной Фонд микрокредитования. Воспользоваться выгодными условиями могут также владельцы «наливаек» и других алкомаркетов, расположенных на территории области.

Винный отдел в магазине "Гипербола" в екатеринбургском Гринвиче(2025)|Фото: Накануне.RU

С начала действия программы мерой поддержки воспользовались уже более 10 предпринимателей. Так, в Череповце на месте алкомаркета открылась киберсекция для подростков, в Кириллове — пекарня, а в Вологде — создают кафе. Всего с начала года на Вологодчине закрылись или прекратили продажу алкоголя 346 алкомаркетов вследствие введения ограничительных мер.

Теги: сеть магазинов, красное и белое, георгий филимонов, алкомакркет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети