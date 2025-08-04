В День города в Екатеринбурге запретят парковку в Юго-Западном районе
В День города на части улиц Юго-Западного района Екатеринбурга запретят парковку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничения коснутся обоих направлений улиц:
- Репина, от Зоологической до Светлореченской;
- Светлореченской, от Репина до Объездной дороги;
- Объездной дороги, от Светлореченской до Московского тракта;
- всей улицы Архангела Михаила;
- всей улицы Зоологической.
16 и 17 августа на участках установят запрещающие парковку знаки. Горожан просят отнестись с понимание к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Ранее сообщалось, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга в День города будет бесплатным, а главным хедлайнером станет певица Алсу. Помимо этого жителей уральской столицы ждет фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест", городская свадьба, награждение победительницы конкурса "Мисс Екатеринбург – 2025" и праздничный фейерверк.