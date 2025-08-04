В День города в Екатеринбурге запретят парковку в Юго-Западном районе

В День города на части улиц Юго-Западного района Екатеринбурга запретят парковку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения коснутся обоих направлений улиц:

Репина, от Зоологической до Светлореченской;

Светлореченской, от Репина до Объездной дороги;

Объездной дороги, от Светлореченской до Московского тракта;

всей улицы Архангела Михаила;

всей улицы Зоологической.

16 и 17 августа на участках установят запрещающие парковку знаки. Горожан просят отнестись с понимание к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга в День города будет бесплатным, а главным хедлайнером станет певица Алсу. Помимо этого жителей уральской столицы ждет фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест", городская свадьба, награждение победительницы конкурса "Мисс Екатеринбург – 2025" и праздничный фейерверк.