04 Августа 2025
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Фото: фонд святой Екатерины

Патриарх Кирилл наградил орденом Александра Невского уральского бизнесмена-мецената

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил орденом Святого благоверного князя Александра Невского II степени учредителя Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд» Андрея Симановского. 

Награду передал меценату митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в день его рождения — 31 июля Андрей Симановский отметил свой юбилей. 

«Искренне рад, что Святейший Патриарх Кирилл внимательно относится к настоящим героям нашего времени. По поручению Патриарха вручил юбиляру высокую патриаршую награду — орден святого Александра Невского II степени», — сказал Владыка.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Митрополит отметил вклад бизнесмена в развитие Урала — Андрей Симановский помогал в строительстве Свято-Елисаветинской обители (хосписа) на берегу Шарташа, Пансионата долечивания онкобольных детей при ОДКБ и храма Александра Невского в Алапаевске. 

Кроме того, в 2021 году благодаря учредителям Фонда святой Екатерины в Екатеринбурге была организована мультимедийная выставка «Александр Невский. Судьба России», которую за 6 месяцев посетили более 60 000 человек.

Орден Святого благоверного князя Александра Невского — это высшая награда Русской православной церкви. Орден вручают за вклад в сохранение памяти и великом князе и и вклад за особые заслуги перед страной.

Теги: патриарх кирилл, андрей симановский, фонд святой екатерины, митрополит евгений,


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