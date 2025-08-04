СВР сообщила о подготовке Великобританией терактов против танкеров

Британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах, сообщает Служба внешней разведки РФ.

По ее данным, Лондон готовит два сценария потенциальных сценария диверсий: инсценировку аварии танкера в узком морском проходе или поджог судна в порту страны, дружественной России. Впоследствии планируется объявить транспортировку российской нефти "угрозой международному судоходству".

Отмечается, что британские власти хотят вынудить Вашингтон принять жесткие вторичные санкции против покупателей российских энергетических ресурсов.

Как сообщалось, в США хотят создать фонд для борьбы с теневым флотом РФ. Сенатор от Республиканской партии Джони Эрнст и его коллега, демократ Ричард Блюменталь, подготовили законопроект, направленный на соблюдение антироссийских санкций в нефтяном секторе. Сенаторы предложили создать фонд в размере $150 млн, чтобы сдерживать поток танкерных судов-"призраков", сообщало Reuters.