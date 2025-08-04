В ЛНР беспилотник ВСУ атаковал "Скорую"

Правительство ЛНР сообщило об атаке ВСУ на машину "скорой помощи". Есть пострадавшие.

Бригада "скорой" с пациентом на борту попала под огонь в селе Троицкое под Попасной. Беспилотник, начиненный взрывчаткой, упал рядом с автомобилем "скорой".

Пострадали члены бригады – водитель и два фельдшера. 62-летняя пациентка, которую везли на госпитализацию с острым нарушением мозгового кровообращения и сопровождавшая её дочь, не пострадали. Повреждения получило и само транспортное средство. Своим ходом "Газель" медиков благополучно доехала до больницы в Стаханове, где всем раненым оказана медицинская помощь.