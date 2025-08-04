На Вторчермете группа подростков избила 11-летнюю школьницу

В районе Вторчермет в Екатеринбурге группа подростков окружила 11-летнюю школьницу, после чего 12-летняя девочка нанесла той несколько ударов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, которая уже организовала проверку.

Инцидент произошел 1 августа во дворе. По данным СМИ, конфликт якобы произошел из-за качелей, на которых качалась пострадавшая. Все началось со словесной перепалки, после чего младшая девочка решила уйти, а старшая применила силу.

"В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних", - пояснили в прокуратуре.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.