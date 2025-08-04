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Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске судят мигранта из Узбекистана, которого поймал начальник полиции во время преследования детей

В Нижневартовске судят гражданина из Узбекистана, которого поймал начальник полиции во время преследования детей, сообщает "Муксун".

Мужчине предъявили обвинение по двум статьям УК РФ – порча чужого имущества и хулиганство с использованием оружия. Обвиняемый, в свою очередь, говорит, что совершенно не помнит тот день и отказывается признавать свою вину.

Напомним, инцидент произошел вечером, 21 февраля. Начальник УМВД России по Нижневартовску Фанис Хаматов возвращался со службы домой. На улице Ленина он услышал крики и поспешил на помощь. Возле дома 48 он заметил агрессивного мужчину, который преследовал детей. Хаматов скрутил нарушителя и передал его прибывшему наряду полиции.

Дети не пострадали. Свою личность им герой не раскрыл и когда родители обратились в полицию со словами благодарности в его адрес, выяснилось, что злоумышленника в свободное от службы время задержал начальник городского УМВД.

В настоящее время в отношении задержанного мужчины 1992 года рождения сотрудниками УМВД России по Нижневартовску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Теги: Полиция, Фанис Хаматов, нож, подростки, мигрант


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