Катастрофа Су-30 в Иркутске: работников авиазавода отправили под подписку о невыезде

По делу о катастрофе Су-30 в Иркутске в 2022 году шестерым работникам Иркутского авиационного завода избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По его словам, причиной авиакатастрофы стал некачественный ремонт на Иркутском авиационном заводе.

Напомним, самолет Су-30СМ упал 23 октября 2022 года на частный жилой дом на две семьи в черте города Иркутска. Местные жители не пострадали, погиб экипаж истребителя. По данным СКР, отказ техники и ошибка пилотирования рассматривались как основные версии крушения самолета. Пилоты Максим Конюшин и Виктор Крюков погибли еще в воздухе из-за разгерметизации кислородного оборудования. По данным экспертизы, они задохнулись, надышавшись азота.