Прокуратура заставила РЖД увеличить компенсацию за смерть работника на 3 миллиона рублей

Уральская транспортная прокуратура заставила РЖД почти в шесть раз увеличить компенсацию морального вреда родственникам погибшего сотрудника. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла в июле прошлого года. Электромеханик Серовской дистанции электроснабжения скончался в результате производственной травмы. Его родители подали иск к ОАО "Российские железные дороги" о компенсации причиненного морального вреда, однако суд удовлетворил требования частично, взыскав с работодателя только 646 тыс. рублей.

В рассмотрении судом гражданского дела принял участие и сотрудник транспортной прокуратуры. Он не согласился с размером компенсации, указав на заниженный "с учетом нравственных страданий истцов и неверного зачета ранее произведенных по коллективному договору выплат" размер компенсации. Решение было обжаловано в Свердловском областном суде, который согласился с доводами прокурора.

Сумма компенсации была увеличена до 3 млн 646 тыс. рублей.