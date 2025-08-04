СМИ: Уиткофф прилетит в Россию в среду

Визит спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Россию запланирован на 6 августа. Об этом ТАСС сообщили источники, в том числе с американской стороны.

"Ориентируемся на среду", - сказал один из них. "По плану 6 августа", - заявил другой источник.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что визит Уиткоффа в РФ произойдет после его возвращения из Израиля. Напомним, Трамп хочет добиться мира между Москвой и Киевом к 8 августа. Он добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.