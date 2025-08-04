В "Красном и белом" опровергли информацию об уходе сети из Вологодской области

Сеть алкомаркетов "Красное и белое" опровергла сообщения о том, что магазины уходят из Вологодской области, где глава региона ведет антиалкогольную кампанию.

Основатель "К&Б" Сергей Студенников назвал сообщения "ложью". В пресс-службе компании также не подтвердили, что сеть уходит из Вологодской области, передает РБК.

Ранее глава Вологодской области Георгий Филимонов заявил: "С 1 августа на основании заявления владельца — ООО "Альфа-М" — действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом. Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя".

В Вологодской области с весны действует "полусухой закон": в будни алкоголь продается два часа – с 12 до 14 часов. В выходные дни и праздники алкоголь можно купить с 8 до 23 часов.