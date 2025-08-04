Песков прокомментировал заявление Трампа об атомных подлодках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа об атомных подлодках.

"В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве", - сказал Песков. Он добавил, что это "постоянный процесс", передает РИА Новости.

Трамп ранее заявил в своей соцсети, что высказывания экс-президента России Дмитрия Медведева вынудили его отправить две атомные подлодки в "соответствующие регионы".

Напомним, Дмитрий Медведев ранее ответил Трампу, который упомянул того в одном из своих постов в соцсети. Президент США написал: "Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который все еще считает себя президентом, чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!". Это был ответ на угрозы Медведева начать войну в случае введения Америкой вторичных санкций в отношении России.