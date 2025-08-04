04 Августа 2025
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Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменском технопарке открылся Центр поддержки системы маркировки "Честный знак"

В Тюменском технопарке открылся Центр поддержки системы маркировки "Честный знак", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Участие в открытии приняли представители органов власти, бизнес-сообществ и предприниматели региона.

"Подобный центр – ключевой компонент инфраструктуры поддержки бизнеса в Тюменской области. Цель его работы – обеспечить предпринимателям доступ к экспертной помощи по корректному внедрению и использованию системы маркировки "Честный знак", - отметил заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлия Шакурская подчеркнула, что специалисты прошли необходимое обучение, и теперь предприниматели региона могут бесплатно получать консультации по маркировке товаров.

"Открытие центра – это новый шаг к развитию прозрачного и честного бизнеса. Желаем всем предпринимателям успехов и уверенности в новых возможностях. Открывайте бизнес, создавайте и развивайтесь, а мы вам поможем", - заявил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков.

После церемонии открытия специалисты центра провели для предпринимателей первые консультации. Центр создан на основании соглашения о сотрудничестве, подписанного 10 июля 2025 года между Торгово-промышленной палатой Тюменской области и Центром развития перспективных технологий – оператором государственной системы маркировки "Честный знак".

Теги: честный знак, бизнес, центр поддержки


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