В Екатеринбурге завершено расследование дела о нападении на детского тренера

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела о хулиганстве. Жертвой нападения стал детский тренер.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось вечером 23 апреля в павильоне выставочного центра во время спортивных мероприятий. Мужчина из-за малозначительного повода вступил в конфликт с детским тренером по фигурному катанию, который был судьей на соревновании, где выступала дочь обвиняемого. Агрессор выкрутил тренеру кисть руки, после чего ударил его рукой в область головы, а также ногой в область локтя.

По делу допрошен ряд свидетелей, проведены экспертизы, изучены записи с камер видеонаблюдения. Свою вину подсудимый признал частично. Как отметили в СК, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.