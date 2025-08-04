Крупнейший пункт раздельного приема мусора снова открыли в "Меге" Екатеринбурга
В ТРЦ "Мега" возобновил работу крупнейший в Екатеринбурге пункт раздельного приема мусора "Разделяй с Мегой". Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.
Станция сортировки расположена на внешней парковке (столбик Б1) и ежедневно с 10.00 до 22.00 принимает:
- одежду и текстиль;
- тетрапаки;
- твердый и мягкий композитный пластик;
- полипропилен твердый;
- канистры и флаконы;
- пакеты и пленку;
- ПЭТ-бутылки (прозрачные);
- ПЭТ-бутылки (цветные);
- ПЭТ-бутылки (микс);
- мелкую бытовую технику;
- картон и бумагу;
- пластиковые крышки.
Напомним, что работу "Разделяй с Мегой" приостановил в июле. Создателем пункта являлась основатель "Немузея мусора" в Екатеринбурге Яна Трудкова. Сейчас оператором пункта является ООО "Феникс".