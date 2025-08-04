Крупнейший пункт раздельного приема мусора снова открыли в "Меге" Екатеринбурга

В ТРЦ "Мега" возобновил работу крупнейший в Екатеринбурге пункт раздельного приема мусора "Разделяй с Мегой". Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

Станция сортировки расположена на внешней парковке (столбик Б1) и ежедневно с 10.00 до 22.00 принимает:

одежду и текстиль;

тетрапаки;

твердый и мягкий композитный пластик;

полипропилен твердый;

канистры и флаконы;

пакеты и пленку;

ПЭТ-бутылки (прозрачные);

ПЭТ-бутылки (цветные);

ПЭТ-бутылки (микс);

мелкую бытовую технику;

картон и бумагу;

пластиковые крышки.

Напомним, что работу "Разделяй с Мегой" приостановил в июле. Создателем пункта являлась основатель "Немузея мусора" в Екатеринбурге Яна Трудкова. Сейчас оператором пункта является ООО "Феникс".