Бастрыкин затребовал доклад о нападении на супругов и убийстве в Нижней Туре

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования нападения жителя Нижней Туры на замужнюю пару и убийства женщины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Напомним, трагедия произошла утром 1 августа, когда, по словам очевидцев, пьяный самокатчик затеял конфликт с замужней парой во время прогулки. Мужчина напал на женщину, ударив в грудь ножом. Его остановили соседи, прибежавшие на помощь и супруг погибшей, который также получил ранение.

Нападавшим оказался местный житель, сосед пары. Ему уже вынесли меру пресечения - он пробудет под арестом до 30 сентября включительно.