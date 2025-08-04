СМИ: Руководство РЖД берет дополнительные выходные, чтобы избежать сокращений

Сотрудников центрального аппарата РЖД и управлений дорог в регионах попросили брать по два дня отпуска за своей счет ежемесячно – в связи с убытками компании и, как следствие, желанием избежать сокращений, пишет РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Инсайдеры говорят, что решение неформальное и касается только управленцев, рабочих и специалистов оно не затронет. Также отмечается, что решение обсуждалось с отраслевым профсоюзом, и он его поддержал.

В сложной ситуации РЖД оказались из-за выросшего "непредъявления грузов". Если в марте объем заявленного, но в итоге так и не поставленного груза составил 4,5 млн тонн, то в мае потери выросли уже до 24 млн тонн. В июне они составили 22,4 млн тонн.