Курской области выделят еще более 40 млрд рублей на восстановление жилья

Правительство РФ выделит Курской области дополнительно более 40 млрд рублей на помощь гражданам с восстановлением жилья. Общий объем финансирования уже превысил 100 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости.

Ранее Правительство России продлило отсрочку по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц для жителей отдельных территорий Курской области. Решение распространяется на налоги, которые надо заплатить в 2024-25 гг. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2026 г.