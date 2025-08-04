В Екатеринбурге на неделю закроют движение по улице Амундсена

С 9 по 15 августа движение транспорта по улице Амундсена будет закрыто. Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, в этот период специалисты АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" будет работать над модернизацией тепломагистрали на участке от улицы Волгоградской до дома № 53 на улице Амундсена.

Схема движения как личного, так и общественного транспорта будет изменена. На месте проведения работ установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия можно будет по улицам Амундсена – Волгоградской – Объездной – Амундсена.

Общественный транспорт будет ходить следующим образом:

автобусные маршруты №№ 42, 46, 47, 74, 54, 72,76 пойдут по улицам Амундсена – Волгоградской – Московской – Объездной дороге – Амундсена – Бардина (в обоих направлениях);

автобусные маршруты №№, 50, 054, 93, а также троллейбусный маршрут № 28 пойдут по улицам Щорса – Шаумяна – Ясной – Академика Бардина – Амундсена (в обоих направлениях).

троллейбусный маршрут № 27 от конечной станции "Железнодорожный вокзал" будет перенаправлен на конечную станцию «Ботаническая» по улицам Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Щорса – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовой.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. С последним поможет информационная карта, на которой отображены все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.

По завершении работ все элементы благоустройства будут восстановлены.