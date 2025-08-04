"Корпорацию развития Курской области" упразднят - Хинштейн

"Корпорация развития Курской области" будет упразднена, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"После всего произошедшего карму ее [корпорации] почистить будет практически невозможно​​​. Кроме того, корпорация в силу ранее принятых решений, взяла на себя целый ряд вообще не свойственных себе функций. Каждый заниматься должен своим делом. Пироги печет пирожник, а сапоги тачает сапожник. А корпорация развития занимается сопровождением инвесторов", - цитирует Хинштейна "Коммерсант".

"Корпорация развития Курской области" тесно связана с уголовным делом бывшего губернатора региона Алексеем Смирновым. Представители руководства организации стали фигурантами дела.

В апреле этого года Хинштейн заявил, что через корпорацию прошли десятки миллиардов рублей из госбюджета. "Сколько из них было украдено - вопрос открытый", - написал он в Telegram-канале. Хинштейн отметил, что суд первой инстанции уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет 4,1 млрд рублей.

По словам врио губернатора региона, "прежние руководители Курской области - Смирнов, Дедов и другие - просто не могли не видеть, кому доверяют бюджетные миллиарды. "Напротив, они сознательно превращали в крупнейшего господрядчика проектный мини-офис, не имеющий ни должной компетенции, ни опыта, ни элементарного штата специалистов", - заявил Хинштейн.