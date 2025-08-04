04 Августа 2025
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Образование Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Владимир Мазур заявил о старте новой областной программы – конкурса «Губернаторский учитель»

"Даём старт новой областной программе поддержки педагогов – конкурс «Губернаторский учитель»!", - сообщил в своем телеграм-канале глава Томской области Владимир Мазур.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

По итогам конкурса в 2025 году 20 школьных учителей Томской области получат единовременные выплаты по 500 тысяч рублей каждый.

Эти средства педагоги смогут направить на улучшение жилищных условий в том муниципалитете, где они работают. А также вложить в покупку земельного участка или жилья, в том числе, в счёт погашения ипотеки. Кроме того, деньги этих выплат будет можно использовать для приобретения участка под личное подсобное хозяйство. Эта опция особенно востребована среди учителей, проживающих в сельских районах.

Сбор заявок на участие в региональном конкурсе будет проходить до 15 сентября по адресу пр. Фрунзе, 14, кабинет 207 или по электронной почте kolbassv@do.tomsk.gov.ru с темой письма «Губернаторский учитель».

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

С полным перечнем критериев для участников конкурса и необходимых документов можно ознакомиться на сайте регионального департамента образования.

"Сегодня в Томской области действует несколько программ поддержки педагогов, среди них и программа «Земский учитель», которая с 2025 года реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Областную программу «Губернаторский учитель» тоже сделаем постоянной: конкурсы уже запланированы на 2026 и 2027 годы", - отметил Владимир Мазур.

Теги: конкурс губернаторский учитель, владимир мазур, выплаты, педагоги


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