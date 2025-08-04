В Екатеринбурге будущие молодожены высадили Аллею любви

В Парке Победы в Екатеринбурге появилась Аллея любви. Ее высадили 22 пары - участники проекта "Городская свадьба", которые уже через две недели - в День города, свяжут свои судьбы узами брака.

"Городская свадьба" уже более 40 лет проходит в День рождения столицы Среднего Урала. В этом году ее участникам предложили внести свой след в благоустройство любимого города и высадить в восточной части Шувакишского лесопарка молодые ели - символ зарождения новой семейной жизни.

"Выражаем огромную благодарность организаторам за такое замечательное мероприятие. Участие в городской помолвке стало для нас по-настоящему особенным и запоминающимся. Мы с удовольствием посадили обрядовые деревья, которые будут символизировать нашу любовь, и узнали много нового и интересного о самом проекте", - поделились своими впечатлениями участники проекта Иван и Анастасия.

Помимо этого, организаторы подготовили мастер-классы по созданию собственного "аромата любви" и сервировке праздничного стола и выступления артистов. Участникам также рассказали об истории проекта и устроили фотосессию с собаками породы корги.

"Крепкие семьи - то, чем гордится Свердловская область, это основа для процветания нашего региона. Крепки и традиции, которые заложены на Среднем Урале. Одна из них - "Городская свадьба". Нам важно, чтобы в Свердловской области создавалось как можно больше счастливых союзов, чтобы родители и дети обустраивали свою жизнь у нас регионе, находили здесь свое призвание", - сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.