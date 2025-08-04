Пермский оборонный завод сократил убыток на 24%

Пермский оборонный завод сократил убыток на 24%, сообщает "Ъ-Прикамье".

Предприятие "Искра" опубликовало финотчетность за первое полугодие 2025 года. Согласно отчету, выручка общества снизилась с 3,2 млрд руб. в первом полугодии 2024 года до 1,8 млн руб. за первое полугодие 2025-го. Снижение составило 43%. Общество за отчетный период получило убыток в сумме 409 млн руб., что на 24% ниже полугодового убытка прошлого года (541 млн руб.).

В прошлом году чистая прибыль "Искры" составила свыше 314,3 млн руб. Это лучший финансовый показатель предприятия с 2019 года. Выручка в прошлом году увеличилась более чем на 3 млрд руб. и составила 9,778 млрд руб., из них 8,866 млрд руб.— от продажи промышленной продукции. Среди прочих доходов учтена полученная ПАО субсидия из федерального бюджета в размере 1,7 млрд руб. на покрытие процентов по кредиту. Кредиторская задолженность предприятия сократилась на 3,15 млрд руб. и сейчас составляет 7,318 млрд руб.