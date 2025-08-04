На Солнце произошла вторая за сутки сильная вспышка

На Солнце произошла вторая за сутки сильная вспышка. Ученые присвоили ей уровень M2.1.

"Предыдущее событие уровня M2.9 произошло вчера в этом же активном центре около 17 часов по московскому времени, то есть менее суток назад", - говорится в сообщении Telegram-канала "Космическая погода" (Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН).

По данным ученых, текущий всплеск солнечной активности является самым сильным в июле-августе, "но преувеличивать его масштаб пока тоже не стоит". "На данный момент взрывы происходят только в одном компактном центре Солнца и являются ограниченными по силе. Признаков глобального роста активности нет", - отмечают астрофизики.

На геомагнитное поле нашей планеты вспышки, как ожидается, влияния не окажут, хотя центр взрывов и располагается прямо напротив Земли. Также не пострадают и радиационные условия работы космических аппаратов.