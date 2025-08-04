04 Августа 2025
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Паслер оценил модернизацию завода по производству минераловатного утеплителя в Богдановиче

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетил завод по производству минераловатного утеплителя в Богдановиче, который входит в структуру крупнейшего строительного холдинга Урала – "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, экскурсию по заводу провел глава холдинга, заслуженный строитель России Валерий Ананьев.

"Предприятие в год выпускает 40 тысяч тонн продукции, необходимой для многоквартирного и индивидуального жилищного строительства, возведения инфраструктурных и производственных объектов. Сейчас на заводе завершается строительство второй линии, которая позволит увеличить объем производства почти вдвое – до 70 тысяч тонн утеплителя в год. Работы ведутся при финансовой и экспертной поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП). Общий объем инвестиций составил 1,5 млрд рублей, в том числе льготный заем ФРП – 920 млн рублей", - рассказал Валерий Ананьев.

Денис Паслер посетил завод по производству минераловатного утеплителя в Богдановиче(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Ключевые этапы работ уже выполнены: готова механическая часть холодной зоны и обустройство печи для плавки базальта; смонтированы фильтры камеры полимеризации, обеспечивающие экологическую безопасность производства. Полным ходом идет монтаж систем автоматизации, которые повысят точность контроля всех технологических процессов. Тестовые запуски оборудования строители планируют начать уже этим летом.

Пуск новой линии Богдановичского завода минераловатных плит позволит не только закрыть потребности в утеплителе в Свердловской области, но и нарастить экспортный потенциал региона, увеличив объем поставок в Среднюю Азию и Восточную Европу. Благодаря эффективному взаимодействию правительства региона со игроками строительного рынка, Свердловская область обеспечена основными стройматериалами: цемент, облицовочный кирпич, утеплитель, газоблоки и другую востребованную продукцию выпускают 12 местных заводов, которые входит в структуру строительного холдинга "Атомстройкомплекс".

Денис Паслер посетил завод по производству минераловатного утеплителя в Богдановиче(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Работая в связке с крупным проектным институтом, эксплуатирующими службами и подрядными организациями, предприятия адаптируют свою продуктовую линейку под запросы регионального рынка, помогая обеспечивать на строительных площадках высокую производительность и эффективность работ.

Теги: Паслер, Богданович, завод


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