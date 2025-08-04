Дети находились в автобусе, столкнувшемся с поездом в Ленинградской области

Двое детей находились в автобусе, который столкнулся с грузовым поездом в Ленинградской области. Они не пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД РФ.

Напомним, ДТП произошло в 6.11 на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец. Туристический автобус выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадали 12 пассажиров автобуса, один из них умер. В МВД уточнили, что это женщина 1957 года рождения.

РЕН ТВ сообщает, что пассажирами экскурсионного автобуса были паломники, которые ехали в Тутаев Ярославской области. По пути они должны были заехать в Александро-Свирский монастырь.