04 Августа 2025
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Экономика Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев лично отслеживает ход ремонтных работ на дрогах Оренбуржья

"Продолжу рассказывать о дорогах. Это одна из самых волнующих жителей Оренбуржья тем. Знаем обо всех «болевых» точках", - отметил в своем телеграмм-канале глава региона Евгений Солнцев.

И опубликовал актуальные фото с крупнейшей транспортной артерии западного Оренбуржья – автомобильной дороги Бугульма – Бугуруслан – Бузулук – Уральск.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Здесь проводятся ремонтные работы на 22 километре дороги: в Бузулукском районе – 12, в Бугурусланском – 10.

Как сообщил врио губернатора, на данный момент в Бузулукском районе половина работ уже выполнена, продолжается укладка верхнего асфальтобетонного слоя. В Бугурусланском районе бригады дорожников укладывают основание трассы методом холодной регенерации (ресайклинга), что в значительной степени ускоряет темпы работ. Завершение ремонта планируется до наступления холодов.

"Масштаб проводимых работ в этом году неплохой. Только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Оренбуржье приведут в норматив более 92 км дорог. Сейчас работы идут практически на всех участках", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Также обновления дорожной сети провели на дорогах Бугуруслан – Заглядино и Заглядино – Тарханы, которые перешли в региональную собственность не так давно. После чего здесь сразу стартовали ремонты.

"Важно было обеспечить безопасный и удобный проезд", - подчеркнул Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Также в рамках модернизации дорожной сети региона На дороге Заглядино – Тарханы в Асекеевском районе уложат асфальт на участке протяженностью 13 км. Площадь ямочного ремонта составит почти 3,5 тысячи кв. метров, ремонт покрытия большими площадями – «картами» – более 1,6 тысячи кв. метров.

"Продолжаю следить и за другими участками ремонтов в регионе", - сообщил глава Оренбуржья.

Теги: евгений солнцев, ремонт дорог в оренбуржье,


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