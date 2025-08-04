Екатеринбург направил на СВО почти 50 тонн дронов, мотоциклов и стройматериалов

Екатеринбург направил в зону СВО очередной гуманитарный груз. Об этом в своих соцсетях написал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

В этот раз участники спецоперации получат 48 тонн стройматериалов, запчастей автомобилей, а также 20 мотоциклов, сотни FPV- и разведывательных дронов и 300 маскировочных сетей. Весь груз был собран по заказу самих военнослужащих.

"Благодарен каждому неравнодушному уральцу, кто собирает, грузит и доставляет гумпомощь, в которой так нуждаются наши соотечественники. Поддержка бойцов и новых территорий России будет продолжаться до тех пор, пока это будет нужно. И в тех объемах, которые необходимы для решения государственных задач", - написал Паслер.

Напомним, что с начала спецоперации в 2022 году Свердловская область направила уже около 15 тыс. тонн гуманитарной помощи — не только в зону СВО, но и новым территориям РФ.