Китай ограничит поставки редкоземельных металлов оборонным предприятиям Запада

Китай ограничит поставки важнейших минералов западным оборонным производителям. Это повлияет на производство всего – от пуль до реактивных истребителей.

Поднебесная сохранила контроль над важнейшими полезными ископаемыми для оборонных целей. Китай поставляет около 90% редкоземельных элементов в мире и доминирует в производстве многих других важнейших минералов, пишет The Wall Street Journal.

Ранее Китай и США не договорились по тарифам, но пришли к соглашению о продлении "перемирия" в торговой войне, заявил заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган после переговоров в Стокгольме. По словам Ли, обсуждение было "откровенным и глубоким", обе стороны "осознают важность сохранения здоровых торговых отношений". Дипломат добавил, что переговоры продолжатся.