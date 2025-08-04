04 Августа 2025
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Общество Омская область
Фото: омскийрайон.рф/Александра Клименко, Омский пригород

«Яблоневая Русь» стала центром торжеств в Омском районе, приуроченных к Дню Омской области

Накануне в рамках празднования Дня Омской области и Дня города Омска на территории дендропарка имени Павла Комиссарова состоялся съезжий праздник «Яблоневая Русь». Отметим, что событие для сада Комиссарова стало вдвойне значимым – природный памятник регионального масштаба отметил своё 130-летие.

Почётными гостями праздника были заместитель министра природных ресурсов Омской области Вадим Матвеев и председатель Совета депутатов Омского района Юрий Тетянников.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф/Александра Клименко, Омский пригород

Стартовали празднования торжественным митингом, посвящённом памяти первого сибирского садовода Павла Саввича Комиссарова. А далее на территории дендропарка для гостей и посетителей было организовано множество различных активностей.

На концертной площадке сотни зрителей тепло принимали песни о малой родине, танцы, живую музыку. На территории дендропарка работали интерактивные площадки. Участники празднования принимали активное участие в викторинах на «яблочные» темы, делились информацией о сортах яблок, особенностях их выращивания, яблочными рецептами.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф/Александра Клименко, Омский пригород

На территории дендропарка могли была развернута экспозиция символики Омского района «Сибирское яблоко». Здесь все желающий могли ознакомиться с историей геральдики муниципалитета, работами художников и мастеров района. На хороводной площадке «Околицы знакомый свет» проходили народные танцы и игры, в которых приняли участие все желающие, Локации сада стали местом для проведения пленэра юных художников филиалов ДШИ Омского района.

Выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» пользовалась большой популярностью посетителей. А те, кто хотел попробовать себя в народном творчестве, могли поучаствовать в мастер-классах, собственноручно создать сувенирную продукцию.

Необычные наряды - эко-платья из вторично использованных бытовых материалов стали основой модного дефиле «Яблоневый бал». А коллекции одежды и ярких аксессуаров образцового театра шляп «Стиль» (Ключевской СДК), навеянные яблочной темой, заинтересовали множество зрителей.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф/ Александра Клименко, Омский пригород

«Белую инсталляцию» представил заслуженный коллектив народного творчества РФ, народная театральная студия «Эксперимент» (Сибирский РДК). Тема представления касалась истории - прием в первом сибирском саду генерал-губернатора Ивана Надарова, благодаря которому о достижениях Павла Комиссарова стало известно при царском дворе.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф/Александра Клименко, Омский пригород

Праздник «Яблоневая Русь» в 2025 году также стал местом проведения традиционного фестиваля самодеятельных поэтов «Родник моей любви», которую организовала Централизованная библиотечная система Омского района. Прозвучали стихи поэтов Омского района и Омской области, выступили творческие коллективы Омского района.

В завершении праздничных мероприятий состоялась церемония награждения. Начальник управления культуры Омского района, заслуженный работник культуры России, почётный гражданин Омского района Маргарита Васильева вручила участникам «Яблоневой Руси» дипломы и памятные подарки, в том числе – календарь, посвящённый 130-летию сада Павла Комиссарова.

Теги: омский район, яблочная русь, праздни, день омской области, фестиваль, дендропарк


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