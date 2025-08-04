«Яблоневая Русь» стала центром торжеств в Омском районе, приуроченных к Дню Омской области

Накануне в рамках празднования Дня Омской области и Дня города Омска на территории дендропарка имени Павла Комиссарова состоялся съезжий праздник «Яблоневая Русь». Отметим, что событие для сада Комиссарова стало вдвойне значимым – природный памятник регионального масштаба отметил своё 130-летие.

Почётными гостями праздника были заместитель министра природных ресурсов Омской области Вадим Матвеев и председатель Совета депутатов Омского района Юрий Тетянников.

Стартовали празднования торжественным митингом, посвящённом памяти первого сибирского садовода Павла Саввича Комиссарова. А далее на территории дендропарка для гостей и посетителей было организовано множество различных активностей.

На концертной площадке сотни зрителей тепло принимали песни о малой родине, танцы, живую музыку. На территории дендропарка работали интерактивные площадки. Участники празднования принимали активное участие в викторинах на «яблочные» темы, делились информацией о сортах яблок, особенностях их выращивания, яблочными рецептами.

На территории дендропарка могли была развернута экспозиция символики Омского района «Сибирское яблоко». Здесь все желающий могли ознакомиться с историей геральдики муниципалитета, работами художников и мастеров района. На хороводной площадке «Околицы знакомый свет» проходили народные танцы и игры, в которых приняли участие все желающие, Локации сада стали местом для проведения пленэра юных художников филиалов ДШИ Омского района.

Выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» пользовалась большой популярностью посетителей. А те, кто хотел попробовать себя в народном творчестве, могли поучаствовать в мастер-классах, собственноручно создать сувенирную продукцию.

Необычные наряды - эко-платья из вторично использованных бытовых материалов стали основой модного дефиле «Яблоневый бал». А коллекции одежды и ярких аксессуаров образцового театра шляп «Стиль» (Ключевской СДК), навеянные яблочной темой, заинтересовали множество зрителей.

«Белую инсталляцию» представил заслуженный коллектив народного творчества РФ, народная театральная студия «Эксперимент» (Сибирский РДК). Тема представления касалась истории - прием в первом сибирском саду генерал-губернатора Ивана Надарова, благодаря которому о достижениях Павла Комиссарова стало известно при царском дворе.

Праздник «Яблоневая Русь» в 2025 году также стал местом проведения традиционного фестиваля самодеятельных поэтов «Родник моей любви», которую организовала Централизованная библиотечная система Омского района. Прозвучали стихи поэтов Омского района и Омской области, выступили творческие коллективы Омского района.

В завершении праздничных мероприятий состоялась церемония награждения. Начальник управления культуры Омского района, заслуженный работник культуры России, почётный гражданин Омского района Маргарита Васильева вручила участникам «Яблоневой Руси» дипломы и памятные подарки, в том числе – календарь, посвящённый 130-летию сада Павла Комиссарова.