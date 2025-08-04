В Екатеринбурге в гаражном комплексе сгорели десятки автомобилей

В Екатеринбурге произошел крупный пожар в гаражном комплексе. Сгорели десятки автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось накануне на улице Фронтовых Бригад. Площадь пожара составила 700 "квадратов". В результате пожара огнем было уничтожено 24 легковых автомобиля. Еще 132 машины получили повреждения.

По данным МЧС, предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки одного из автомобилей.