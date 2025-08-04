04 Августа 2025
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Политика Запорожская область
Фото: Накануне.RU

Глава ЦИК Памфилова обвинила губернатора Запорожья в "ностальгии по украинским порядкам"

Конфликт между руководством Запорожской области и Центральной избирательной комиссией России может дойти до Генеральной прокуратуры. Губернатор Запорожья Евгений Балицкий обвиняет ЦИК в саботировании его решений о сокращении в два раза численности областного избиркома, в ответ глава ЦИК Элла Памфилова обвинила Балицкого в "ностальгировании по украинским порядкам" и обещала обратиться в ГП "в целях восстановления законности в Запорожской области".

1 августа Балицкий сообщил, что с выплатой зарплаты членам избиркома возникли проблемы. Потому что Москва требует круглогодично содержать 56 членов избирательной комиссии (об этом говорит Памфилова), а областная администрация готова содержать только 25 человек. Фонд оплаты труда членов избиркома формируется софинансированием из областного и федерального бюджетов.

При этом Балицкий почему-то заявляет о штате в 85 человек: "Во многих регионах России к работе избирательных комиссий привлекаются работники бюджетной сферы, без круглогодичной нагрузки на бюджет. Я говорил и повторю, что штат из 85 человек, который привлекается к работе один раз в два – четыре года, нецелесообразен, и решение о сокращении штата избиркома Запорожской области, которое было принято и утверждено в конце прошлого года, полностью соответствует законодательству".

Памфилова тоже выступила с публичным заявлением. "ЦИК России требует от г-на Балицкого отозвать из Заксобрания области проект закона, предусматривающий, фактически, незаконный роспуск запорожской избирательной комиссии, что грубо нарушает ФЗ №67. Также недопустимо требование г-на Балицкого к облизбиркому в десятидневный срок (!) освободить занимаемые помещения, оснащенные современными технологическими средствами – без предварительного предоставления иного помещения, удовлетворяющего всем требованиям безопасности. Фактически, выбрасывает комиссию на улицу", - заявила председатель комиссии.

Также Памфилова заявила, что в "ностальгирующем по украинским порядкам интервью" Балицкий "безосновательно и весьма нелицеприятно отзывается об избирательных комиссиях области". "По всем аспектам возникших беспрецедентных проблем, направленных, фактически, на разрушение избирательной системы области, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в целях восстановления законности на территории Запорожской области, направлены соответствующие обращения в Генеральную Прокуратуру РФ и другие федеральные органы власти", - добавила Памфилова.

 

Теги: элла памфилова, евгений балицкий, запорожская область, цик


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