В Нижнем Тагиле осудили подростков, вымогавших деньги у сверстника

В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу о вымогательстве у подростка. Вымогатели отделались условным сроком.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались двое подростков 2008 и 2010 годов рождения. В июле 2024 года в заброшенном здании по улице Выйская они встретились с 12-летним мальчиком под предлогом выяснения, распространял ли тот слухи, которые не понравились одному из нападавших. Сначала парня избили, а затем потребовали 200 рублей, а также две одноразовые электронные сигареты стоимостью 1 тысяча 100 рублей за каждую, подкрепляя требования угрозами применения насилия в дальнейшем.

Сегодня, 4 августа, Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил подросткам наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 6 месяцев. Как добавили в прокуратуре, приговор пока не вступил в законную силу.