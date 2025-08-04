В Первоуральске произошло смертельное ДТП с участием частного автобуса

На 8 км автодороги "Первоуральск — Шаля" произошло смертельное ДТП с участием частного автобуса, перевозившего рабочих местного предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области, трагедия произошла 3 августа около 23.00. По предварительным данным, водитель "ВАЗ-2112" - мужчина 1991 г.р., проигнорировав знак "Обгон запрещен" и сплошную линию, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом "ПАЗ" под управлением водителя 1974 г.р.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте до прибытия медиков. Личность пассажира сейчас устанавливается.

Что касается автобуса, помимо водителя в момент ДТП в салоне находилось еще трое пассажиров — никто не пострадал. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции провели процессуальные действия, назначено расследование.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей строго соблюдать ПДД, особенно на опасных участках с ограниченной видимостью и в зонах, где запрещен обгон. Рискованные маневры ставят под угрозу жизнь всех участников дорожного движения.