На Камчатке проснулись вулканы и продолжаются афтершоки

На Камчатке продолжается сейсмоактивность. Ученые фиксируют афтершоки различной магнитуды. Только с начала сегодняшних суток зафиксировано около 40 толчков магнитудой 4-5,8 балла, почти все они произошли недалеко от Авачинского залива Камчатского полуострова.

Также продолжают извергаться камчатские вулканы. Вулкан Крашенинникова выбросил столько пепла, что шлейф его растянулся на шесть километров над уровнем моря. Пепловое облако от Ключевского вулкана и вовсе стоит на высоте до восьми километров.

"На Мутновском вулкане по спутниковым снимкам зафиксирована термальная аномалия. Вулкану присвоен желтый код опасности. Из-за непрерывного потока афтершоков из очаговых зон сильных землетрясений сейсмический мониторинг вулкана и прогноз его извержений невозможен. Учитывая недавние сейсмические активизации этого вулкана, а также сейсмогенную активизацию ряда других вулканов полуострова, он крайне не рекомендуется к посещению. О маршруте в кратер даже задумываться сейчас - полное безумие", - говорится в сообщении Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.