Трамп: США введут санкции против РФ к 8 августа без перемирия на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ужесточит санкции против Москвы, если к 8 августа, когда истекает срок ультиматума, не будет достигнуто перемирие на Украине.

При этом он отметил, что Россия довольно успешно санкции избегает. "Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет", — приводит РБК слова Трампа.

Напомним, Трамп хочет добиться мира между Москвой и Киевом к 8 августа. Как заявил заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, пришло время заключить сделку и президент США дал понять, что это должно быть сделано до этого срока.