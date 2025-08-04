Хедлайнером Дня города в Екатеринбурге будет Алсу

Главным хедлайнером предстоящего Дня города в Екатеринбурге станет певица Алсу. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, екатеринбуржцев и гостей города ожидают музыкальные концерты, театрализованные представления, выставки, спортивные состязания и многое другое.

"Проведем очередной фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест", поздравим молодоженов на городской свадьбе, наградим победительницу конкурса "Мисс Екатеринбург – 2025", - отметил Орлов.

Завершится празднование фейерверком, который начнется в 22:30 в акватории городского пруда. В нынешнем году День города в Екатеринбурге пройдет 16 августа.

Ранее сообщалось, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга в День города будет бесплатным.