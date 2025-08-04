Прошедший СВО министр по делам молодёжи Якутии вернулся на работу

Вышел на работу министр по делам молодёжи Якутии Пётр Шамаев. Он сделал это после участия в специальной военной операции.

"Я вышел на работу. Первый рабочий день после года отсутствия в министерстве. Надел костюм впервые за долгое время. Непривычно даже. На планерке большую часть коллектива не узнал – новые сотрудники появились", - написал политик в своём telegram-канале.

Его взгляды на деятельность министерства молодёжи поменялись.

"Будем корректировать направления и готовиться к новому рабочему году. Уже сейчас надо план составлять", - написал Шамаев.

Контракт Шамаев подписал в сентябре 2024 г. Утром 1 февраля 2025 г. был ранен, в результате пришлось ампутировать часть правой ноги (до колена).