Россиянки стали находить работу быстрее мужчин

Россиянки впервые за пять лет стали находить работу быстрее мужчин.

По данным Росстата, в среднем на это уходило пять месяцев и три дня — на четыре дня меньше, чем у мужчин. В последний раз женщины опережали мужчин по срокам трудоустройства в пандемийном 2020 году, когда массовый переход на удаленную работу нивелировал гендерные предпочтения работодателей. Сейчас тенденция изменилась, прежде всего, из-за дефицит кадров: работодатели, которые раньше избегали нанимать женщин, боясь, что они вскоре уйдут в декрет, теперь вынуждены отходить от стереотипов. Об этом сообщила профессор Финансового университета Юлия Долженкова.

Кроме того, сотрудницы чаще соглашаются на более низкую зарплату ради удобного графика и возможности совмещать работу с семьей. Также россиянки чаще заняты в отраслях с невысокими доходами.

Научный сотрудник Президентской академии Виктор Ляшок указал, что при этом сохраняется существенный разрыв в зарплатах. В 2023 году мужчины зарабатывали в среднем на 27% больше. Теперь разница могла вырасти из-за роста дефицита кадров в сферах, где в основном заняты мужчины, например в оборонной промышленности, сообщают "Известия".

В 2026 году на рынке труда будут востребованы IT-специалисты.