Россияне жалуются на навязанные страховки по кредиткам

Россияне указывают на навязывание страховых услуг при выдаче кредитных карт крупнейшими банками.

Центробанк подтверждает такие случаи, однако указывает, что проблема не носит массовый характер. Нарушения выявлены у отдельных кредитных организациях, с которыми ведется индивидуальная работа. Часть претензий уже удалось урегулировать.

Чаще всего вместе с пластиковыми картами подключаются полисы страхования жизни, здоровья и потери работы. Банки предлагают клиентам страхование от мошенничества и защиту покупок. В ряде случаев оформляются комплексные программы, объединяющие сразу несколько рисков.

По словам экспертов, рост навязываемых услуг связан с ухудшением экономики кредитных карт для банков. На фоне высокой ключевой ставки и дорогих депозитов банки теряют доходность и стремятся компенсировать убытки за счет дополнительных услуг, сообщают "Известия".

За первые три месяца текущего года клиенты вернули деньги за 3,6 млн страховок — в 23 раза больше, чем за тот же период 2024 года. Большая часть возвратов приходится на кредитное страхование жизни — 3,5 млн случаев.