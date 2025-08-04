Увеличился спрос на вторичном рынке жилья

В России после снижения ключевой ставки Центробанка спрос на недвижимость на вторичном рынке значительно вырос.

Часть крупных банков пересмотрели условия выдачи льготной ипотеки, снизив процент до 18,7%. Как сообщил директор по продажам федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев, интерес к покупке готового жилья резко вырос на 15–17%, а количество ипотечных консультаций выросло на 8–10%.

Отмечается, что активизировались не только те, кто планирует покупку готового жилья с привлечением кредитов, но и те, кто копил деньги на депозитах с целью улучшения жилищных условий, сообщают "Известия".

Тем временем, в России может произойти сокращение выдач льготной ипотеки в России на 15-20%.