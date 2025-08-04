04 Августа 2025
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Политика За рубежом
Фото: br.rfi.fr

Названы причины согласия фон дер Ляйен на "ужасную для ЕС" сделку с США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась на "ужасную для ЕС" сделку с Вашингтоном из опасений, что президент США Дональд Трамп в противном случае нанесет ущерб европейской безопасности.

Как пишет The Times со ссылкой на экспертов, условия сделки ужасны для Европы с точки зрения торговли, однако с учетом того, что США — доминирующая военная сила в Североатлантическом альянсе и ее нужно удерживать на своей стороне, иного выбора не было. В европейском союзе допускали сокращение Трампом военной поддержки Киева в случае отказа Евросоюза от сделки. Кроме того, беспокойство в НАТО вызвала переоценка Пентагоном американского военного присутствия на других континентах, в результате которой из региона могут вывести часть войск США.

В настоящее время в Европе находятся 80 тыс. американских военных. Фон дер Ляйен сделала "это грязное дело", поскольку заключение сделки со Штатами было необходимо.

Подход фон дер Ляйен отличался от иного настроя Китая, который демонстрировал, что не боится торговой войны со США, а также Великобритании с населением менее одной шестой ЕС и экономикой в пять раз меньше, чем у Евросоюза - Лондону удалось добиться пошлины в 10%.

По итогам сделки, страны ЕС откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам. ЕС также согласился закупить у США энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов.

Теги: фон дер Ляйен, Евросоюз, США


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