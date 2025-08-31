В Москве мать пыталась утопить новорожденного ребенка в унитазе

В Москве женщина пыталась утопить новорожденного младенца в унитазе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Москвы.

Инцидент произошел не позднее 30 августа, в квартире жилого дома, расположенного на ул. Теплый Стан. Довести до конца свой преступный умысел женщина не смогла, так как проживающая вместе с ней девушка вызвала "скорую помощь". Ребенок был оперативно доставлен в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

В настоящее время подозреваемая также доставлена в одну из городских больниц. После разрешения врачей следователи столичного СК приступят к ее допросу.

