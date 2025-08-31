С 1 сентября абоненты российских операторов связи получат возможность отказаться от массовых обзвонов

С 1 сентября абоненты российских операторов связи получат возможность отказаться от массовых обзвонов, напомнили в Минцифре. Эти меры закреплены в первом пакете инициатив по борьбе с кибермошенничеством, сообщает ТАСС.

Подобные звонки и сообщения нередко применяются для навязывания ненужных услуг или используются мошенниками.

"Абонент может направить оператору заявление - в салоне связи или на сайте компании. Рассылка должна прекратиться на следующий день после подачи заявления. По желанию абонент сможет аналогичным образом отменить отказ от получения сообщений", - уточнили в Минцифре.

Введение новых правил позволит гражданам самостоятельно управлять процессом получения информации от компаний. Это повысит уровень комфорта и защитит пользователей от потенциальных угроз в цифровом пространстве.

С 1 августа в России в силу вступил закон, благодаря которому россияне смогут отказываться от СМС-рассылок - для этого нужно будет написать соответствующее заявление оператору связи. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что такая мера позволит "защитить граждан от телефонного и интернет-мошенничества, а также будет способствовать борьбе со спамом".