В Казахстане в горах были эвакуированы шесть альпинистов, пять из которых россияне

В Алма-Атинской области в горах Заилийского Алатау были эвакуированы шесть альпинистов, пять из которых россияне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС Казахстана.

Сообщается, что при восхождении шесть альпинистов не смогли продолжить маршрут, поскольку двое получили травмы ног из-за камнепада на пике Сатпаева. Несмотря на отсутствие связи, спасатели МЧС определили геолокацию группы на высоте 4 300 м и эвакуировали с помощью вертолета всех туристов.

Пострадавшие были переданы дежурной бригаде Центра медицины катастроф МЧС Казахстана, которая после оказания экстренной помощи доставила их в больницу для последующей госпитализации.