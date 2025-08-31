31 Августа 2025
Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел очередное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Обсуждали ключевые вопросы безопасности, включая рост аварийности, подготовку к выборам и профилактику экстремизма.

Так, за первые полгода 2025 года количество аварий на дорогах области выросло почти на 10%, в результате чего пострадали 590 человек, 48 погибли. Отдельной проблемой остается неконтролируемый выпас скота на дорогах. По итогам докладов и.о. прокурора Ростислава Гладышева и врио начальника регионального УГИБДД Тенгиза Хубулова губернатор поручил усилить работу по эвакуации авто, нарушающих правила парковки. Главам Володарского, Енотаевского, Икрянинского и Лиманского районов было дано распоряжение оборудовать места для содержания безнадзорных животных, а владельцев придорожных земельных участков, где происходит стихийный выпас, будут привлекать к строгой ответственности.

В Единый день голосования 12-14 сентября в Астраханской области пройдут 8 избирательных кампаний, будет работать 254 избирательных участка. Обеспечивать порядок будут около 1,5 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, ЧОПов, народных дружинников и казаков. С докладами о готовности к проведению выборов выступили начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Астраханской области Александр Родионов и начальник отдела обеспечения участия войск в охране общественного порядка и охранных мероприятиях управления Росгвардии Валерий Бурлаков.

«В нынешних условиях особенно важно обеспечить безопасность сотрудников и граждан во время выборов. Особое внимание – пресечению возможных провокаций на избирательных участках и мониторингу публикаций в интернете», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Также на совещании обсудили вопросы профилактики экстремизма и противодействия вовлечению молодежи в противоправную деятельность. С информацией выступили заместитель министра образования и науки региона Ирина Мудрая, руководитель агентства по делам молодежи Александр Голобоков и начальник отдела центра по противодействию экстремизму УМВД Андрей Белоусов. Игорь Бабушкин поручил усилить воспитательную работу со студентами и школьниками и жестко пресекать попытки вовлечения их в деструктивные объединения.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В заключение глава региона заслушал доклад представителя администрации Астрахани Ирины Ивановой о мерах по профилактике киберпреступлений. Глава региона отметил, что эта задача требует комплексного подхода, и поручил во всех муниципалитетах регулярно проводить просветительские кампании, особенно для пожилых граждан.

«Безопасность наших жителей должна оставаться неизменным приоритетом для всех», — резюмировал Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабцушкин, меры обеспечения безопасности, координационный совет


